Обозначена причина продолжения конфликта на Ближнем Востоке

Экс-дипломат Фриман: США не может сдержать агрессию Израиля против Ливана

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается из-за того, что США не способны сдержать агрессию Израиля против Ливана. Об этом заявил отставной дипломат США и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман, передает РИА Новости.

По его словам, конфликт продолжается из-за того, что США не могут обуздать израильскую агрессию в Ливане, как это обозначено Ираном в десяти пунктах, которые, как предполагалось, должны были стать основой переговоров. Фриман сказал, что договоренность о прекращении огня с Ираном была составлена неуклюже и быстро сорвалась. «США не консультировались ни с Израилем, ни со странами Персидского залива, когда соглашались на это "прекращение огня", и они не согласились с этим», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что США и Иран обсудят на переговорах в Исламабаде 11 апреля три ключевых блока вопросов, связанных с урегулированием конфликта на Ближнем Востоке и проблемами в двусторонних отношениях.