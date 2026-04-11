Комментатор Андронов двумя словами описал уровень российского футбола

Комментатор Андронов — о российском футболе: Слезы и катастрофа

Комментатор Алексей Андронов двумя словами описал уровень российского футбола. Его слова приводит «Спорт день за днем».

«Мы видим уровень нашего футбола. Если наш футбол сегодня вернуть на европейскую арену, будут одни слезы. Они и так-то были все последние годы, не могли пройти группу в Лиге чемпионов. Сейчас будет вообще катастрофа», — сказал Андронов.

В настоящее время лидером таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) является «Краснодар», в распоряжении команды Мурада Мусаева 52 очка в 23 матчах. На один балл от быков отстает «Зенит», а на восемь — «Локомотив».

Российские футбольные клубы были отстранены от соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года из-за событий на Украине. Сборная России также не принимает участия в международных турнирах.