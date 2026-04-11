Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:37, 11 апреля 2026Спорт

Комментатор Андронов двумя словами описал уровень российского футбола

Комментатор Андронов — о российском футболе: Слезы и катастрофа
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: freepik / Designed by freepik

Комментатор Алексей Андронов двумя словами описал уровень российского футбола. Его слова приводит «Спорт день за днем».

«Мы видим уровень нашего футбола. Если наш футбол сегодня вернуть на европейскую арену, будут одни слезы. Они и так-то были все последние годы, не могли пройти группу в Лиге чемпионов. Сейчас будет вообще катастрофа», — сказал Андронов.

В настоящее время лидером таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) является «Краснодар», в распоряжении команды Мурада Мусаева 52 очка в 23 матчах. На один балл от быков отстает «Зенит», а на восемь — «Локомотив».

Российские футбольные клубы были отстранены от соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года из-за событий на Украине. Сборная России также не принимает участия в международных турнирах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok