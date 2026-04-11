16:19, 11 апреля 2026Спорт

«Крылья Советов» и «Ахмат» разошлись миром в матче 24-го тура РПЛ

Владислав Уткин
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Крылья Советов» и «Ахмат» разошлись миром со счетом 2:2 в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе хозяев поля отличились Амар Рахманович и Никита Чернов. За гостей отличились Георгий Мелкадзе и Эгаш Касинтура.

Таким образом, «Крылья Советов» набрали 22 очка в 24 матчах и переместились с 13-й на 12-ю позицию. В следующем туре самарцы сыграют у себя дома с ЦСКА. Матч пройдет 18 апреля, начало в 14:30 по московскому времени.

«Ахмат», в свою очередь, поднялся с девятой на восьмую строчку турнирной таблицы. Грозненцы имеют в своем активе 31 очко в 24 поединках. В следующем матче они сыграют на выезде со «Спартаком». Встреча пройдет 19 апреля, начало в 17:30 мск.

