Куклачев объяснил желание одиноких женщин заводить котов

Куклачев: Одинокие женщины заводят кошек, чтобы продлить себе жизнь

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев в разговоре с РИА Новости объяснил желание одиноких женщин заводить кошек, отметив, что эти животные настоящие экстрасенсы, которые пронизывают своими токами и забирают весь негатив.

«Кошки продлевают жизнь. Женщина, которая завела кошек, продлевает себе жизнь: она нашла верных существ, которые ее любят, дарят свое сердце, нежность, заботу и внимание», — высказался Куклачев.

Артист добавил, что кошки — это единственные существа, которые искренне любят, несмотря на несчастья, происходящие у человека. Они тянутся к одинокому человеку и спасают его при помощи своей большой энергетической силы.

Ранее вывезенные из зоны специальной военной операции (СВО) кошки Вижа, Холли и Глуша, впервые приняли участие в спектакле Театра кошек Юрия Куклачева.