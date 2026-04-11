04:43, 11 апреля 2026Россия

Куклачев объяснил желание одиноких женщин заводить котов

Екатерина Щербакова

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев в разговоре с РИА Новости объяснил желание одиноких женщин заводить кошек, отметив, что эти животные настоящие экстрасенсы, которые пронизывают своими токами и забирают весь негатив.

«Кошки продлевают жизнь. Женщина, которая завела кошек, продлевает себе жизнь: она нашла верных существ, которые ее любят, дарят свое сердце, нежность, заботу и внимание», — высказался Куклачев.

Артист добавил, что кошки — это единственные существа, которые искренне любят, несмотря на несчастья, происходящие у человека. Они тянутся к одинокому человеку и спасают его при помощи своей большой энергетической силы.

Ранее вывезенные из зоны специальной военной операции (СВО) кошки Вижа, Холли и Глуша, впервые приняли участие в спектакле Театра кошек Юрия Куклачева.

    Последние новости

    «ЕС нужны дополнительные страны». Зеленский назвал государства, которые помогут ЕС превзойти Россию на море, в небе и на суше

    Куклачев объяснил желание одиноких женщин заводить котов

    Нетаньяху получил важные указания от США

    ВС России выдавили ВСУ в Сумской области

    Инвестор спрогнозировал курс доллара на апрель–июнь

    Минпросвещения назвало дату выпускных в российских школах

    Серия взрывов прозвучала в российском регионе

    Спикер парламента Ирана предостерег США от обмана на переговорах

    Россиянам раскрыли способ накопления дополнительного миллиона к пенсии

    На Западе удивились одному решению Мелании Трамп

    Все новости
