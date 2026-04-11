КГВА: Для жителей Киева запланировали ввести трудовую повинность

На Украине запланировали ввести трудовую повинность для жителей Киева. Об этом сообщило издание «Телеграф» со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию. (КГВА).

По данным поступившего в распоряжение издания документа, в рамках трудовой повинности будут выполняться общественно полезные работы. При этом какие именно виды деятельности будут осуществляться — не уточняется.

К работам смогут привлекаться трудоспособные граждане, даже не подлежащие призыву на службу.

«Сейчас руководством Киевской городской военной администрации вместе с военным командованием прорабатывается вопрос о целесообразности введения в городе Киеве трудовой повинности и привлечения трудоспособных лиц к выполнению общественно полезных работ», — сказано в документе.

Ранее в апреле трудовую повинность для граждан в возрасте от 18 до 65 лет решили ввести в Одессе. Граждане должны будут заниматься строительством и ремонтом укрытий, погрузкой гуманитарной помощи, изготовлением маскировочных сеток.