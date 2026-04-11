13:34, 11 апреля 2026

На Украине запланировали ввести трудовую повинность для жителей Киева

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине запланировали ввести трудовую повинность для жителей Киева. Об этом сообщило издание «Телеграф» со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию. (КГВА).

По данным поступившего в распоряжение издания документа, в рамках трудовой повинности будут выполняться общественно полезные работы. При этом какие именно виды деятельности будут осуществляться — не уточняется.

К работам смогут привлекаться трудоспособные граждане, даже не подлежащие призыву на службу.

«Сейчас руководством Киевской городской военной администрации вместе с военным командованием прорабатывается вопрос о целесообразности введения в городе Киеве трудовой повинности и привлечения трудоспособных лиц к выполнению общественно полезных работ», — сказано в документе.

Ранее в апреле трудовую повинность для граждан в возрасте от 18 до 65 лет решили ввести в Одессе. Граждане должны будут заниматься строительством и ремонтом укрытий, погрузкой гуманитарной помощи, изготовлением маскировочных сеток.

