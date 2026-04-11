Назван способ снизить скорость старения с помощью фитнеса

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала способ снизить скорость старения с помощью фитнеса. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Эксперт заявила, что после 30 лет человек в среднем теряет 3–8 процента мышечной массы за каждое десятилетие без тренировок. Она рассказала, что силовые тренировки снижают риск заболеваний, повышают чувствительность к инсулину, поддерживают анаболические гормоны и уменьшают хроническое воспаление.

Кардионагрузки и интервальные тренировки стимулируют образование новых митохондрий, повышают выработку энергии и снижают окислительный стресс — фактор старения. Умеренная аэробная активность 3–4 раза в неделю, такая как быстрая ходьба, плавание или велосипед (150–300 минут еженедельно), полезна для сердца, сосудов и контроля веса. Регулярные занятия также нормализуют иммунный ответ и подавляют провоспалительные маркеры, замедляя биологическое старение.

Оптимальная антивозрастная стратегия сочетает силовые тренировки 2–3 раза в неделю для сохранения мышц и костей, умеренное кардио и мягкий фитнес вроде йоги или пилатеса — для подвижности и снижения стресса. Важны системность, техника и баланс. Неотъемлемы 7–9 часов сна, белковое питание и дни отдыха для максимального эффекта.

