Один из крупнейших заводов про производству алюминия объявил форс-мажор

12:33, 11 апреля 2026

Bloomberg: Алюминиевый гигант EGA объявил форс-мажор из-за атак Ирана
Кирилл Луцюк

Фото: georgeamal33 / Shutterstock / Fotodom  

Компания Emirates Global Aluminium, которая считается одним из крупнейших в мире производителей алюминия, объявила форс-мажор. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной такого решения стал выход из строя одного из заводов компании, который пострадал из-за ударов со стороны Ирана. Речь идет о предприятии в промышленной зоне Аль-Тавеле (Абу-Даби), ставшем целью иранских ракет и беспилотников.

Отмечается, что в 2025 году завод произвел 1,6 миллиона тонн алюминия. Всего же на Ближнем Востоке производится около девяти процентов мирового объема алюминия. Ключевую роль в этом играют EGA и другие компании. Их продукцию покупают в Европе, США и Азии.

В начале апреля сообщалось, что на восстановление этого алюминиевого завода уйдет около года.

После атак Ирана по территории ОАЭ и Бахрейна мировые цены на алюминий выросли на шесть процентов и приблизились к рекордному уровню за последние четыре года.

