05:18, 11 апреля 2026

Отец Маска задумался о строительстве завода Tesla в российском городе

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Эррол Маск, отец основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, заявил, что для строительства завода по производству электромобилей Tesla в Нижнем Новгороде нет никаких проблем. Соответствующее заявление он сделал 10 апреля, передает ТАСС.

«Я вижу здесь возможности для строительства заводов крупных компаний, даже Tesla могла бы построить здесь свой завод. Нет никаких препятствий, на мой взгляд», — отметил бизнесмен.

Эррол Маск также обратил внимание на разнообразие автомобильных брендов на дорогах Нижнего Новгорода. По его словам, он никогда ранее не видел такого большого количества различных марок машин в одном городе.

Ранее отец Маска поделился впечатлениями от поездки по России, после которой он, судя по всему, остался в восторге. Он успел побывать в Нижнем Новгороде, где прогулялся по Нижегородскому кремлю, посетил IT-кампус и даже возложил цветы к Вечному огню.

