Германия отменила требование согласовывать выезд из страны для мужчин до 45 лет

Германия разрешила мужчинам покидать страну на длительное время без согласования. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его слова передает «Би-би-си».

Глава ведомства заявил, что требование согласовывать выезд из страны для мужчин в возрасте от 17 до 45 лет временно отменяется. «Каждый может свободно путешествовать и в настоящее время не нуждается в разрешении», — сказал Писториус.

В начале апреля немецкие газеты обратили внимание на то, что в 2026 году в Германии начал действовать запрет на выезд из страны более чем на три месяца для мужчин в возрасте от 17 до 45 лет. Как пояснили в Министерстве обороны ФРГ, эту меру приняли в связи с тем, что властям необходимо иметь достоверные данные о призывниках. Решение вызвало споры в обществе.

Перед этим Писториус обратился к европейцам с призывом оптимистично и решительно воспринимать рост расходов Германии на милитаризацию. По его словам, стране требуется новая техника и оружие из-за возможной угрозы со стороны России.