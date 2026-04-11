В Германии разрешили мужчинам покидать страну без согласования

Германия разрешила мужчинам покидать страну на длительное время без согласования. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его слова передает «Би-би-си».
Глава ведомства заявил, что требование согласовывать выезд из страны для мужчин в возрасте от 17 до 45 лет временно отменяется. «Каждый может свободно путешествовать и в настоящее время не нуждается в разрешении», — сказал Писториус.
В начале апреля немецкие газеты обратили внимание на то, что в 2026 году в Германии начал действовать запрет на выезд из страны более чем на три месяца для мужчин в возрасте от 17 до 45 лет. Как пояснили в Министерстве обороны ФРГ, эту меру приняли в связи с тем, что властям необходимо иметь достоверные данные о призывниках. Решение вызвало споры в обществе.
Перед этим Писториус обратился к европейцам с призывом оптимистично и решительно воспринимать рост расходов Германии на милитаризацию. По его словам, стране требуется новая техника и оружие из-за возможной угрозы со стороны России.