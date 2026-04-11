06:08, 11 апреля 2026

Политик предсказал конец британской монархии

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Карл III. Фото: POOL New / Reuters

Репутация британской королевской семьи упала настолько низко, что король Карл III может стать последним монархом в истории страны. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

«Вероятно, что после смерти Карла пройдет референдум насчет сохранения монархии, а он сам человек не очень здоровый, так что речь не идет о далеком будущем», — сказал Гэллоуэй на полях Московского экономического форума.

Политик пояснил, что уважением британцев пользовалась покойная королева Елизавета II. Однако популярность династии подорвали скандалы в последние годы ее жизни и после смерти. Огромный ущерб репутации, в частности, нанесло раскрытие связей бывшего принца Эндрю с финансистом Джеффри Эпштейном, отметил он.

«Я абсолютно уверен, что к концу века монархия исчезнет», — подчеркнул Гэллоуэй.

Ранее сообщалось, что принц Уильям отказался присутствовать на пасхальной службе, если туда пустят детей бывшего принца Эндрю. Король выполнил условие принца.

