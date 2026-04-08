Раскол между королем Карлом III и наследником британского престола стал глубже

Наследник британского престола предъявил ультиматум королю Карлу III

Принц Уильям, считающийся наследником британского престола, отказался присутствовать на пасхальной службе, если туда пустят детей бывшего принца Эндрю. Как пишет The Daily Beast, это свидетельствует о том, что раскол между ним и королем Карлом III стал глубже.

Об ультиматуме, который якобы предъявил принц, рассказали источники издания. Судя по тому, что на пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре действительно не было дочерей Эндрю, принцесс Беатрис и Евгении, король выполнил условие принца. Официально их отсутствие объяснили тем, что они сами отпросились у короля.

По оценке Daily Beast, за кулисами разворачивается противостояние двух подходов к будущему монархии. Карл III придерживается примирительной линии и стремится сохранить видимость семейного единства. Уильям занимает более жесткую позицию и ориентируется на общественное мнение.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься с ним сексом. Принцу грозил вызов в суд, во время которого пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога. После публикации переписки Эпштейна Эндрю арестовали.