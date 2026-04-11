07:48, 11 апреля 2026

Предсказан следующий шаг ВСУ в ДНР после потери Дибровы

Марочко: Потеряв Диброву, ВСУ попытаются усилить группировку в Красном Лимане
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Потеряв контроль над селом Диброва, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются усилить группировку в Красном Лимане. Следующий шаг украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР) предсказал военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

Красный Лиман стратегически важен для украинской армии, потому они стремятся нарастить свои силы на этом направлении, не жалея средств.

«К сожалению, противник в Красном Лимане еще продолжает оказывать ожесточенное сопротивление. Украинское командование не жалеет сил и средств. Естественно, они перебрасывают дополнительное вооружение и военную технику в данный район», — уточнил Марочко.

10 апреля Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России освободили село Диброва в ДНР и поселок Миропольское в Сумской области.

