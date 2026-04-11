00:26, 11 апреля 2026

Путин призвал разработать российский ИИ для национальной обороны

Евгений Силаев
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию искусственного интеллекта (ИИ) призвал разработать отечественные решения для национальной обороны. Слова российского лидера приводит сайт Кремля.

Глава государства подчеркнул, что во внедрении ИИ есть пять приоритетных направлений. Среди них: использование искусственного интеллекта в социальной сфере и экономике, а также в чувствительных секторах.

«Четвертое (направление) — это развитие собственных решений искусственного интеллекта для национальной обороны и безопасности. Здесь, повторю, мы должны обладать самыми передовыми технологиями, использовать максимально суверенные отечественные продукты», — подчеркнул Путин.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что создание комиссии при президенте России по вопросам развития технологий искусственного интеллекта поможет решить многие технологические вопросы и создать новые рабочие места.

