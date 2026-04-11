23:58, 11 апреля 2026Спорт

Российский вратарь пропустил пять голов в первом матче после получения паспорта Норвегии

Вратарь Хайкин пропустил пять голов в матче после получения паспорта Норвегии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Fotografo01 / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«Буде-Глимт» проиграл «Викингу» в матче четвертого тура чемпионата Норвегии по футболу. Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча прошла в Ставангере и завершилась победой хозяев поля со счетом 5:0. Таким образом, российский вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин пропустил пять голов в первом матче после получения паспорта Норвегии.

Вратарь получил норвежский паспорт 10 апреля. Он получил право выступить за сборную страны на чемпионате мира 2026 года.

Хайкин переехал в Норвегию в 2019 году. Он заявил, что полюбил страну, ее порядки, культуру и природу. Спортсмен назвал Норвегию своим домом.

