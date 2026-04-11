Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:48, 11 апреля 2026

Спикер парламента Ирана предостерег США от обмана на переговорах

Александра Синицына
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Если Вашингтон допустит обман на предстоящих переговорах в Исламбаде, последует соответствующий ответ от Тегерана. От этого предостерег Соединенные Штаты председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, его цитирует агентство Tasnim в Telegram-канале.

«Наш опыт переговоров с американцами всегда заканчивался неудачей и нарушением условий контракта. <...> Но в нынешней войне мы показали им, что если они хотят использовать переговоры для проведения бесплодной показухи и обмана, мы готовы отстаивать свои права с верой в Бога и полагаясь на силу нашего народа», — подчеркнул спикер парламента.

По словам Галибафа, Иран преследует благие цели, но у него нет доверия к США. Он добавил, что Тегеран поддержит Вашингтон при условии, что тот предложит заключить сделку с учетом прав иранского народа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что первым пунктом в хорошей сделке с Ираном должен стать отказ от ядерного оружия. Он также отметил готовность США к силовому сценарию в случае провала переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok