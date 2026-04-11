08:06, 11 апреля 2026Бывший СССР

Спрогнозированы действия Украины во время пасхального перемирия

Азаров: Украина может использовать пасхальное перемирие для перегруппировки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николай Азаров

Николай Азаров. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев может использовать пасхальное перемирие для перегруппировки и безопасного подвоза боеприпасов, как это делал много раз в течение конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Азаров добавил, что не верит украинским властям. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не имеет ни совести, ни меры. Он также назвал украинского лидера аморальным человеком.

9 апреля президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции, которое будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Позднее Зеленский заявил о готовности Украины действовать зеркально.

    Последние новости

    Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю. Что известно о будущих полетах к Луне?

    ВС России изменили тактику атак «Геранями»

    Американская делегация прибыла в Исламабад для переговоров с Ираном

    На Западе испугались за судьбу Мелании Трамп

    Названа дата старта международного мотомарша «Дороги Победы»

    В США допустили риск ядерного удара Израиля по Ирану

    В Британии раскритиковали Стармера из-за Трампа

    Раскрыта значимость взятия Берестка под контроль ВС России

    Спрогнозированы действия Украины во время пасхального перемирия

    В Раде сделали одно предложение накануне Пасхи и случайно выдали реального врага украинцев

    Все новости
