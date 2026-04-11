17:20, 11 апреля 2026Россия

Стало известно о пострадавших после удара ВСУ по Белгородской области

Два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области
Андрей Шеньшаков

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Два мирных жителя пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Шебекино Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Город Шебекино под ударом ВСУ. Один мужчина получил осколочное ранение головы и баротравму. Другого с осколочными ранениями лица, плеча, грудной клетки и ног бойцы доставили в больницу», — написал Гладков в своем посте.

Также после прилета боеприпаса произошло возгорание в частном доме, повреждены кровля, фасад, забор, перебита газовая труба и линия электропередачи. Возгорание уже ликвидировано.

Ранее ВСУ ударили по кладбищу во время похорон в российском городе. Ранения различной степени тяжести получили не менее пяти мирных жителей.

