В Британии раскритиковали Стармера из-за Трампа

В Британии раскритиковали Стармера за отпуск во время угроз США в адрес Ирана

Британский премьер-министр Кир Стармер оказался в центре скандала: он находился на отдыхе в Испании, когда президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана. Об этом пишет газета Daily Express.

«Стармер находился в отпуске в Испании, когда Трамп угрожал уничтожением Ирана — тот самый премьер-министр, который заявлял: "Вы не можете координировать международные действия с пляжа"», — говорится в публикации.

Издание также напомнило, что ранее Стармер критиковал правительство своего предшественника Бориса Джонсона за то, что те ушли в отпуск во время вывода американских войск из Афганистана.

8 апреля ЦАХАЛ объявила о приостановке ударов по Ирану в рамках конфликта на Ближнем Востоке. В то же время в израильской армии подчеркнули намерения продолжать военные действия против движения «Хезболла» на территории Ливана, включая проведение наземных операций.

Переговоры Вашингтона и Тегерана в Исламабаде, предположительно, могут пройти в субботу, 11 апреля. Однако, как сообщил источник, встреча состоится лишь при условии, что США выполнят свои обещания по прекращению боевых действий в Ливане.