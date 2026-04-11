22:48, 11 апреля 2026Мир

В Иране оценили перспективы третьего раунда переговоров с США

IRIB: Третий раунд консультаций Ирана и США определит плодотворность переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Третий раунд консультаций между делегациями США и Ирана, который пройдет вечером в субботу, 11 апреля, в Исламабаде, покажет, насколько успешными являются переговоры между сторонами. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

«Третий раунд определит, плодотворные переговоры или нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за Ормузского пролива. По данным Financial Times (FT), Иран настаивает на собственном контроле над проливом и праве взимать плату с проходящих судов и отвергает любые предложения о совместном контроле.

