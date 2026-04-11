В МИД России высказались о возможности длительного перемирия с Киевом

В МИД РФ заявили, что Россия не заинтересована в длительном перемирии с Украиной

Россия вряд ли пойдет на предоставление Украине более продолжительного перемирия, поскольку это может быть использовано Киевом для наращивания военного потенциала. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Вряд ли в интересах России было бы предоставлять Украине возможность использования более длинного перерыва для перегруппировки, возведения фортификационных сооружений, наращивания военных мощностей и выхода на новую эскалацию», — заявил дипломат.

При этом он отметил, что нынешние полторы суток паузы «совершенно им ничего не дадут». По словам Мирошника, российская сторона стремится создать условия для того, чтобы самый главный христианский праздник люди смогли отпраздновать нормально.

9 апреля президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции, которое будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Позднее Зеленский заявил о готовности Украины действовать зеркально.