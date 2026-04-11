00:36, 11 апреля 2026

В МИД России высказались о возможности длительного перемирия с Киевом

В МИД РФ заявили, что Россия не заинтересована в длительном перемирии с Украиной
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия вряд ли пойдет на предоставление Украине более продолжительного перемирия, поскольку это может быть использовано Киевом для наращивания военного потенциала. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Вряд ли в интересах России было бы предоставлять Украине возможность использования более длинного перерыва для перегруппировки, возведения фортификационных сооружений, наращивания военных мощностей и выхода на новую эскалацию», — заявил дипломат.

При этом он отметил, что нынешние полторы суток паузы «совершенно им ничего не дадут». По словам Мирошника, российская сторона стремится создать условия для того, чтобы самый главный христианский праздник люди смогли отпраздновать нормально.

9 апреля президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции, которое будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Позднее Зеленский заявил о готовности Украины действовать зеркально.

    Последние новости

    США и Иран проведут первые переговоры после начала конфликта. Каковы шансы заключить долгосрочный мир?

    Жители района Чертаново Центральное смогут быстрее добираться до дома

    Трамп назвал условия открытия Ормузского пролива

    Инженера задержали за нарушения на гидросооружениях Дагестана

    Трамп назвал первый пункт сделки США с Ираном

    Лавров раскрыл отношение ЕС к Зеленскому

    Лавров назвал отсутствующее звено для завершения конфликта на Украине

    В МИД России высказались о возможности длительного перемирия с Киевом

    Зеленский назвал способ превзойти Россию на море, в небе и на суше

    Путин призвал разработать российский ИИ для национальной обороны

    Все новости
