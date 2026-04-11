Россия
22:58, 11 апреля 2026Россия

В Москву доставили частицу пасхального Благодатного огня

Марина Совина
Фото: Ертай Сарбасов / РИА Новости

Частицу пасхального Благодатного огня доставили из Иерусалима в Москву представители Фонда Андрея Первозванного, сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Внуково, куда прибыл самолет российской делегации.

Борт вылетел из международного аэропорта Тель-Авива около 18:00 мск и в полете находился около 4,5 часа.

Ранее Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. После схождения Благодатного огня патриарх Иерусалимский зажигает им свечи и раздает огонь собравшимся в храме представителям духовенства и мирян. В их числе делегация Фонда Андрея Первозванного, которая доставит огонь в Москву, в храм Христа Спасителя.

