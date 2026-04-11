Нардеп Гончаренко предложил устроить Пасхальное перемирие между украинцами и ТЦК

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сделал внезапное предложение накануне Пасхи. В Telegram-канале он призвал в честь праздника прекратить отлов людей сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкоматов).

«Обратился к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, чтобы хоть на Пасху ТЦК прекратили вылавливать людей. Как мы так до такого докатились, что надо просить хоть на праздник относиться к людям как к людям?» — задался вопросом народный депутат.

Гончаренко в очередной раз подчеркнул, что на Украине происходит не мобилизация, а насилие в отношении граждан, которое нормализуют власти.

Заявление нардепа прокомментировал в Telegram-канале координатор пророссийского николаевского подполья. Он обратил внимание, что парламентарий своим постом случайно выдал реального врага украинцев.

«Гончаренко выступил со спичем о пасхальном перемирии, где нежданчиком предложил заключить Пасхальное перемирие... между гражданами и ТЦК. Тем самым он четко во всеуслышание сформулировал, кто реальный враг этих самых граждан», — подчеркнул Лебедев.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК подверглись силовому сопротивлению насильственной мобилизации свыше сотни раз с начала 2026 года. К этому показателю добавились бегство около 100 тысяч молодых парней за границу и сотни тысяч дезертиров, что делает прогноз для украинской власти неутешительным.