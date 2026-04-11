23:59, 11 апреля 2026Мир

В США оценили ход переговоров с Ираном

Марина Совина
Фото: Reuters

Иран видит готовность США к диалогу на переговорах в Пакистане. Об этом сообщил американский телеканал MS NOW.

Член иранской делегации в Исламабаде заявил, что диалог идет хорошо. «Америка слушает нас», — отметил он.

Дипломат, чье имя не называется, добавил, что делегация Ирана чувствует свое превосходство на встрече.

Ранее сообщалось, что переговоры между США и Ираном могут продлиться до поздней ночи и возобновиться в воскресенье, 12 апреля. До этого стало известно, что диалог зашел в тупик из-за Ормузского пролива.

