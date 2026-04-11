Вэнс переговорил с премьером южноазиатской страны

Reuters: Вэнс провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шарифом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Об этом сообщило Reuters.

По данным агентства, в переговорах также приняли участие специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Глава пакистанского правительства заявил, что эти переговоры послужат шагом к прочному миру в регионе.

Вице-президент США прибыл в столицу Пакистана для переговоров по урегулированию американо-иранского конфликта.

Ранее сообщалось, что Вашингтон согласился разморозить иранские активы, которые хранятся в банках Катара и некоторых других государств. В Тегеране этот шаг оценили позитивно.

Есть мнение, что ключевыми вопросами предстоящих американо-иранских переговоров станут закрепление режима прекращения огня и его возможное продление, вопросы безопасности в Персидском заливе, включая проработку условий транзита через Ормузский пролив с учетом рисков для энергетических рынков, а также ядерная программа Ирана и архитектура безопасности на Ближнем Востоке.