Стало известно об избиении полуторагодовалых детей в российском детском саду

Воспитательница детского сада в Северодвинске избивала полуторагодовалых детей

Стало известно об избиении воспитательницей Ольгой З. полуторагодовалых детей в российском детском саду. Информацию публикует Telegram-канал Baza.

Известно, что родители детей, которые посещают детсад «Винни-Пух» в Северодвинске, переполошились после видео с оскорблениями детей и рукоприкладством. В распоряжении издания также оказалась переписка воспитателя с коллегами, где она матом обсуждает поведение детей и оскорбляет их.

Прокуратура начала проверку, вследствие чего было возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, а также жестоком обращении с несовершеннолетними.

Отмечается, что после скандала женщина планировала уволиться по собственному желанию, но ей отказали. На время проверки ее отстранят от работы, а затем уволят по статье за действия, несовместимые с педагогической деятельностью.

В феврале россиянка, которая ставила ребенка на гречку, попала под следствие. По данным сотрудников следствия, женщина регулярно издевалась над семилетним ребенком.