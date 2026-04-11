Зеленский назвал способ превзойти Россию на море, в небе и на суше

Telegraph: Зеленский призвал Британию вернуться в ЕС, если США выйдут из НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Великобритания должна вернуться в Евросоюз, если США выйдут из НАТО. Об этом сообщает The Telegraph.

Украинский лидер заявил, что при возможном выходе Соединенных Штатов из Североатлантического альянса безопасность Европы должна опираться на обновленный ЕС с участием Британии, Украины, Турции и Норвегии. Он считает, что такое объединение превзойдет Россию на море, в небе и на суше.

Ранее стало известно, что встреча американского лидера Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по вопросу возможного выхода американской стороны из организации прошла на повышенных тонах и превратилась в перепалку. По сообщениям прессы, глава Белого дома использовал эту встречу для того, чтобы высказать свое недовольство в отношении европейских стран, которые не встали на сторону США в войне с Ираном.