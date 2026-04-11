Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Telegraph: Зеленский призвал Британию вернуться в ЕС, если США выйдут из НАТО
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Великобритания должна вернуться в Евросоюз, если США выйдут из НАТО. Об этом сообщает The Telegraph.

Украинский лидер заявил, что при возможном выходе Соединенных Штатов из Североатлантического альянса безопасность Европы должна опираться на обновленный ЕС с участием Британии, Украины, Турции и Норвегии. Он считает, что такое объединение превзойдет Россию на море, в небе и на суше.

Ранее стало известно, что встреча американского лидера Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по вопросу возможного выхода американской стороны из организации прошла на повышенных тонах и превратилась в перепалку. По сообщениям прессы, глава Белого дома использовал эту встречу для того, чтобы высказать свое недовольство в отношении европейских стран, которые не встали на сторону США в войне с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США и Иран проведут первые переговоры после начала конфликта. Каковы шансы заключить долгосрочный мир?

    Жители района Чертаново Центральное смогут быстрее добираться до дома

    Трамп назвал условия открытия Ормузского пролива

    Инженера задержали за нарушения на гидросооружениях Дагестана

    Трамп назвал первый пункт сделки США с Ираном

    Лавров раскрыл отношение ЕС к Зеленскому

    Лавров назвал отсутствующее звено для завершения конфликта на Украине

    В МИД России высказались о возможности длительного перемирия с Киевом

    Зеленский назвал способ превзойти Россию на море, в небе и на суше

    Путин призвал разработать российский ИИ для национальной обороны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok