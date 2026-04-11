Зеленский рассказал о значении Украины для Ближнего Востока

Зеленский заявил, что Украина добавляет безопасности на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна «реально добавляет» безопасности на Ближнем Востоке. Такое мнение он выразил в видеообращении в Telegram-канале.

По его словам, в понедельник, 13 апреля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров представит доклад о достигнутых Киевом договоренностях на Ближнем Востоке, касающихся «экспорта возможностей в сфере безопасности».

Глава государства отметил, что партнеры расценивают эти договоренности как успех Украины.

«Азия также проявляет интерес, и уже есть первые договоренности», — отметил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что Киев и страны Ближнего Востока уже подготовили новые драфты соглашений. 13 апреля планируется провести совещание, на котором будут обсуждены соответствующие договоренности.