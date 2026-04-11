Зеленский рассказал о значении Украины для Ближнего Востока

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна «реально добавляет» безопасности на Ближнем Востоке. Такое мнение он выразил в видеообращении в Telegram-канале.
По его словам, в понедельник, 13 апреля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров представит доклад о достигнутых Киевом договоренностях на Ближнем Востоке, касающихся «экспорта возможностей в сфере безопасности».
Глава государства отметил, что партнеры расценивают эти договоренности как успех Украины.
«Азия также проявляет интерес, и уже есть первые договоренности», — отметил украинский лидер.
