22:33, 11 апреля 2026

Зеленский рассказал о значении Украины для Ближнего Востока

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна «реально добавляет» безопасности на Ближнем Востоке. Такое мнение он выразил в видеообращении в Telegram-канале.

По его словам, в понедельник, 13 апреля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров представит доклад о достигнутых Киевом договоренностях на Ближнем Востоке, касающихся «экспорта возможностей в сфере безопасности».

Глава государства отметил, что партнеры расценивают эти договоренности как успех Украины.

«Азия также проявляет интерес, и уже есть первые договоренности», — отметил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что Киев и страны Ближнего Востока уже подготовили новые драфты соглашений. 13 апреля планируется провести совещание, на котором будут обсуждены соответствующие договоренности.

