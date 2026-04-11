Константинов: Конфликт на Украине может завершиться, если Зеленского переселят

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил переселить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишут РИА Новости.

По мнению парламентария, только такой шаг поможет Украине вернуться к мирной жизни.

«Мое глубокое убеждение, что Зеленскому не нужен мир. Но Украина еще может получить шанс на прекращение военного конфликта и установление долгосрочного мира, если куда подальше переселит Зеленского. Это была бы самая большая гарантия мира», — заявил Константинов.

Константинов добавил, что у Зеленского развито маниакальное желание продолжать войну любой ценой, что является самой большой опасностью для Украины.

Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель поделилась своим мнением, что поможет спасти Украину от краха.

Сам же Зеленский заявлял о начале тяжелого периода для своей страны.