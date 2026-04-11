Бывший СССР
07:14, 11 апреля 2026

Константинов: Конфликт на Украине может завершиться, если Зеленского переселят
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил переселить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишут РИА Новости.

По мнению парламентария, только такой шаг поможет Украине вернуться к мирной жизни.

«Мое глубокое убеждение, что Зеленскому не нужен мир. Но Украина еще может получить шанс на прекращение военного конфликта и установление долгосрочного мира, если куда подальше переселит Зеленского. Это была бы самая большая гарантия мира», — заявил Константинов.

Константинов добавил, что у Зеленского развито маниакальное желание продолжать войну любой ценой, что является самой большой опасностью для Украины.

Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель поделилась своим мнением, что поможет спасти Украину от краха.

Сам же Зеленский заявлял о начале тяжелого периода для своей страны.

