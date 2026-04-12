Актрису сериала «Зимородок» задержали по подозрению в употреблении наркотиков

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12 апреля 2026

Актрису турецкого сериала «Зимородок» Алейну Бозок задержали за наркотики
Зарина Дзагоева
Фото: @aleynabbozok

Актрису турецкого сериала «Зимородок» Алейну Бозок в числе прочих задержали в Стамбуле по подозрению в употреблении наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе местной прокуратуры, полиция провела операцию по задержанию 17 человек в ночь на 12 апреля. Всего подозреваемых было 24, однако некоторые из них оказались в этот момент за границей. Помимо употребления наркотиков, их обвиняют в посредничестве в проституции.

Генпрокурор Стамбула Фатих Дёнмез заявил, что проверки выявили у 77 процентов турецких знаменитостей положительные результаты на наркотики в организме. Уже пойманы 255 человек.

Среди задержанных актер Ибрагим Челиккол, исполнители Мустафа Джеджели, Мелек Моссо, Симге Сагын и Бенгю. Также арестованы модельер Сипахи Хаджисулейманоглу и продюсер Илькая Седжан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok