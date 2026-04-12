Актрису сериала «Зимородок» задержали по подозрению в употреблении наркотиков

Актрису турецкого сериала «Зимородок» Алейну Бозок в числе прочих задержали в Стамбуле по подозрению в употреблении наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе местной прокуратуры, полиция провела операцию по задержанию 17 человек в ночь на 12 апреля. Всего подозреваемых было 24, однако некоторые из них оказались в этот момент за границей. Помимо употребления наркотиков, их обвиняют в посредничестве в проституции.

Генпрокурор Стамбула Фатих Дёнмез заявил, что проверки выявили у 77 процентов турецких знаменитостей положительные результаты на наркотики в организме. Уже пойманы 255 человек.

Среди задержанных актер Ибрагим Челиккол, исполнители Мустафа Джеджели, Мелек Моссо, Симге Сагын и Бенгю. Также арестованы модельер Сипахи Хаджисулейманоглу и продюсер Илькая Седжан.