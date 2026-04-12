Артемий Лебедев шуткой ответил пожурившему его из-за мата Прохору Шаляпину

Блогер Лебедев в шутку заявил, что в России ничего нельзя объяснить без мата

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев ответил певцу Прохору Шаляпину, пожурившему его из-за мата. К артисту Лебедев обратился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«***, живем в такой стране, что без мата *** не объяснишь», — пошутил дизайнер, комментируя слова Шаляпина о том, что Лебедеву не идет мат.

Ранее Шаляпин заявил, что Лебедев может обходиться без ругательств в речи. Певец также предположил, что дизайнер специально употребляет нецензурные выражения, чтобы вызвать доверие у аудитории. При этом Шаляпин отметил, что ему нравится политическая позиция блогера.

До этого Лебедев рассказал о целительной силе мата. По его мнению, нецензурная брань способна защитить от болезней.