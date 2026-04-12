Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:30, 12 апреля 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев шуткой ответил пожурившему его из-за мата Прохору Шаляпину

Блогер Лебедев в шутку заявил, что в России ничего нельзя объяснить без мата
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев ответил певцу Прохору Шаляпину, пожурившему его из-за мата. К артисту Лебедев обратился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«***, живем в такой стране, что без мата *** не объяснишь», — пошутил дизайнер, комментируя слова Шаляпина о том, что Лебедеву не идет мат.

Ранее Шаляпин заявил, что Лебедев может обходиться без ругательств в речи. Певец также предположил, что дизайнер специально употребляет нецензурные выражения, чтобы вызвать доверие у аудитории. При этом Шаляпин отметил, что ему нравится политическая позиция блогера.

До этого Лебедев рассказал о целительной силе мата. По его мнению, нецензурная брань способна защитить от болезней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok