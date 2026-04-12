Боец ВСУ предсказал Киеву дефицит одного вида дронов

Боец ВСУ Мори: Киев может лишиться FPV-дронов на оптоволокне из-за роста цен

Киев может лишиться FPV-дронов на оптоволокне из-за резкого роста цен. Его дефицит предсказал боец 115-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мори в интервью, опубликованном Telegram-каналом «Политика страны».

По словам военнослужащего, поставщики из Китая в 300 раз подняли цены на оптоволокно — до 34 долларов за километр. «Вот мы можем посчитать, сколько нам стоит полет на 20 километров просто маржинально в долларах. Это даже без дрона, а просто километр оптоволокна. Я думаю, что если они еще раз поднимут цену — а в принципе китайцам ничего не мешает так сделать, может настать такой период, что оптоволокна может и не быть», — подытожил Мори.

Ранее командир 3-го штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что нехватку бойцов собираются компенсировать за счет боевых роботов и дронов.

