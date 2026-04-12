16:03, 12 апреля 2026Мир

Израиль отреагировал на сожжение чучела Нетаньяху в европейской стране

Власти Израиля вызвали временную поверенную в делах Испании за сожжение чучела
Варвара Митина (редактор)

Фото: Municipality of El Burgo / Handout / Reuters

Власти Израиля вызвали временную поверенную в делах Испании Франсиску Педрос Карретеро, чтобы сделать ей официальный выговор. Об этом пишет РИА Новости.

Причиной стал инцидент, произошедший 5 апреля в испанской провинции Малага. Там во время традиционного обряда «сожжения Иуды» было сожжено семиметровое чучело с изображением израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В израильском МИД назвали произошедшее «ужасающей антисемитской ненавистью» и заявили, что она стала прямым результатом систематического подстрекательства со стороны правительства премьера Испании Педро Санчеса. «И даже сейчас испанское правительство хранит молчание», — добавили в израильском внешнеполитическом ведомстве.

В администрации испанского города отметили, что акция была направлена против военных действий и геноцида в связи с операцией Израиля в секторе Газа.

Сожжение чучела Нетаньяху попало на видео. При этом МИД Испании заявили, что власти страны «привержены борьбе с антисемитизмом и любыми формами дискриминации» и отвергают «любые злонамеренные намеки, предполагающие обратное».

