«Краснодар» остался лидером РПЛ после матча с «Зенитом»

«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 27-й минуте забил полузащитник хозяев Вендел. На 69-й минуте счет сравнял защитник Лукас Оласа.

Таким образом, после 24 матчей «Краснодар» остался лидером в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Зенит» располагается на втором месте, имея в активе 52 очка.

В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Краснодар» примет калининградскую «Балтику». Обе встречи пройдут 19 апреля.