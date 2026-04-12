21:34, 12 апреля 2026Спорт

«Краснодар» остался лидером РПЛ после матча с «Зенитом»

«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в матче РПЛ
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 27-й минуте забил полузащитник хозяев Вендел. На 69-й минуте счет сравнял защитник Лукас Оласа.

Таким образом, после 24 матчей «Краснодар» остался лидером в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Зенит» располагается на втором месте, имея в активе 52 очка.

В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Краснодар» примет калининградскую «Балтику». Обе встречи пройдут 19 апреля.

