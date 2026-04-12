13:00, 12 апреля 2026

Назван срок запуска поврежденного Израилем и США НПЗ в Иране

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Social media / Reuters

Иран планирует в ближайшее время восстановить нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на острове Лаван, атакованный после объявления режима прекращения огня. Дату его запуска назвал заместитель министра нефти страны Мохаммад Садег Азимифар, его слова привел телеканал SNN.

По словам иранского чиновника, в данный момент на месте работают бригады, которые занимаются разбором завалов и заменой поврежденного оборудования. «В течение примерно 10 дней мы запустим часть завода, а остальные его части будут поэтапно введены в эксплуатацию», — добавил он.

Об атаке на НПЗ на острове Лаван стало известно в среду, 8 апреля. В иранских СМИ сообщили, что за случившееся ответственны США и Израиль.

