Орбан выступил с заявлением о результатах выборов

Орбан заявил, что результаты выборов в Венгрии понятны и болезненны

Премьер-министр Венгрии прокомментировал результаты парламентских выборов в стране. Его слова приводит РИА Новости.

Орбан отметил, что итоги голосования хотя и не окончательны, но понятны и болезненны для его партии «Фидес».

Ранее лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр сообщил, что Орбан позвонил ему и поздравил с победой на выборах.

До этого стало известно, что «Тиса» предварительно забирает 132 места из 199. По данным Национального избирательного офиса Венгрии, «Фидес» получает 59 мест в парламенте, а правая партия «Наша Родина» — 8 мест.