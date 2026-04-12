22:30, 12 апреля 2026Мир

Орбан выступил с заявлением о результатах выборов

Орбан заявил, что результаты выборов в Венгрии понятны и болезненны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David Balogh / Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии прокомментировал результаты парламентских выборов в стране. Его слова приводит РИА Новости.

Орбан отметил, что итоги голосования хотя и не окончательны, но понятны и болезненны для его партии «Фидес».

Ранее лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр сообщил, что Орбан позвонил ему и поздравил с победой на выборах.

До этого стало известно, что «Тиса» предварительно забирает 132 места из 199. По данным Национального избирательного офиса Венгрии, «Фидес» получает 59 мест в парламенте, а правая партия «Наша Родина» — 8 мест.

