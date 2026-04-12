Отсутствие соглашения между Ираном и США объяснили

Блохин допустил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке между переговорами

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин допустил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке между раундами переговоров США и Ирана. Своим мнением специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Сейчас все выступают в максималистских требованиях. Следовательно, все хотят этих переговоров, но на значимые уступки пока идти не хотят. То есть реально к переговорам стороны еще не созрели, хотя этих переговоров хотят», — отметил Блохин.

По словам американиста, на Востоке важно сохранить лицо. Он добавил, что это необходимо как для Ирана, так и для президента США Дональда Трампа.

Еще предстоят раунды переговоров, но между этими раундами будет, скорее всего, эскалация снова. США и Израиль вернутся к военным действиям, чтобы усилить свою переговорную позицию. Также к этим действиям, скорее всего, вернется Иран с теми же самыми целями Константин Блохин политолог-американист

«Когда реально они созреют к этим переговорам и будут готовы на компромисс, тогда переговорный процесс будет эффективен. А сейчас пока они все пытаются продемонстрировать силу, продемонстрировать, что каждый из них победил, а партнер по переговорам проиграл. Поэтому очевидно, что еще предстоят раунды переговоров. Они будут тяжелыми, длительными, но они, скорее всего, будут. Потому что реально обе стороны конфликта ограничены по проецированию силы и своей военной мощи», — заключил Блохин.

Ранее США и Иран провели раунд переговоров в столице Пакистана Исламабаде. В результате почти 21-часовой встречи стороны не подписали сделку.

