Патриарх Кирилл поздравил Орбана и Вучича с Пасхой

Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой Орбана, Вучича и других руководителей стран

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с праздником Пасхи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Сербии Александра Вучича и других руководителей стран. Поздравление опубликовано на сайте Отдела внешних церковных связей.

«Сердечно поздравляю вас с праздником Святой Пасхи. Средь бурь, обрушивающихся на современное человечество, христиане призваны являть мир душевный и стойкость духа, уповая на Воскресшего Спасителя», — говорится в публикации. Патриарх добавил, что в светлые пасхальные дни стоит с особым усердием творить добрые дела и заботиться о ближних.

Патриарх также пожелал, чтобы «восставший из гроба Господь ниспослал крепкое здравие и благополучие, споспешествуя в служении на пользу своей страны».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил смысл пасхального перемирия. По его словам, шаг является гуманитарным жестом со стороны президента России Владимира Путина.