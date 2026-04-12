Патриарх Кирилл поздравил Орбана и Вучича с Пасхой

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:18, 12 апреля 2026Мир

Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой Орбана, Вучича и других руководителей стран
Александра Качан (Редактор)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с праздником Пасхи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Сербии Александра Вучича и других руководителей стран. Поздравление опубликовано на сайте Отдела внешних церковных связей.

«Сердечно поздравляю вас с праздником Святой Пасхи. Средь бурь, обрушивающихся на современное человечество, христиане призваны являть мир душевный и стойкость духа, уповая на Воскресшего Спасителя», — говорится в публикации. Патриарх добавил, что в светлые пасхальные дни стоит с особым усердием творить добрые дела и заботиться о ближних.

Патриарх также пожелал, чтобы «восставший из гроба Господь ниспослал крепкое здравие и благополучие, споспешествуя в служении на пользу своей страны».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил смысл пасхального перемирия. По его словам, шаг является гуманитарным жестом со стороны президента России Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok