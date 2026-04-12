15:02, 12 апреля 2026Культура

Пересильд пожаловалась на травлю в интернете

16-летняя актриса Анна Пересильд пожаловалась на травлю в сети
Полина Кислицына (Редактор)
Юлия Пересильд (справа) и ее дочь Анна Пересильд

Юлия Пересильд (справа) и ее дочь Анна Пересильд. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда сериала «Слово пацана» Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд, пожаловалась на травлю в интернете. Об этом она написала в Telegram-канале.

16-летняя актриса отметила, что осудить другого человека проще, чем раскрыть глаза на собственную жизнь. «Людям очень сложно перевернуть палец на себя и посмотреть на то, что происходит у них в жизни. Чаще всего там все не так хорошо», — считает девушка.

Пересильд добавила, что ей хочется плакать оттого, сколько грустного и обидного пишут некоторые пользователи сети про талантливых людей. При этом она призналась, что и сама сталкивается с бесконечным хейтом и ей непросто с ним справляться. «Я желаю вам найти ваше счастье, ваше призвание в жизни. Не злитесь, не тратьтесь на это, а создавайте себя и свою жизнь», — призвала Анна.

Ранее ирландский актер Барри Кеоган заявил, что не хочет выходить из дома из-за травли его внешности в интернете.

