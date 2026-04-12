18:10, 12 апреля 2026

Россиян предостерегли от главной ошибки после укуса клеща

Врач Станкевич: Клещевые инфекции не всегда дают яркую картину сразу после укуса
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Клещевые инфекции не всегда дают яркую картину в первый день после укуса, но это не делает их менее опасными, предостерегла кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич. О главной ошибке россиян специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«После укуса клеща люди чаще всего ждут либо высокой температуры, либо заметного кольца на коже. Если этого не происходит, многие успокаиваются. Между тем в первые дни клещевые инфекции нередко начинаются как обычное недомогание, и именно в этот момент проще всего потерять время», — рассказала Станкевич.

Врач отметила, что клещи опасны не только вирусным энцефалитом, но и бактериальными инфекциями: прежде всего, боррелиоз, риккетсиозы и анаплазмоз, которые встречаются значительно чаще. Поэтому после укуса не стоит думать только об энцефалите, ведь один и тот же клещ может быть носителем сразу нескольких инфекций, и такие микст-инфекции обычно протекают тяжелее, сообщила собеседница «Ленты.ру».

Станкевич объяснила, что в первые дни после укуса нельзя игнорировать повышение температуры, озноб, слабость, головную боль, ломоту в мышцах и суставах, увеличение лимфоузлов, сыпь и любые необычные изменения на коже.

Для боррелиоза более характерно кольцевидное покраснение в месте укуса, хотя оно бывает не всегда. Анаплазмоз чаще дает выраженную интоксикацию — высокую температуру, слабость, мышечную и суставную боль, тошноту, иногда кашель и боль в горле. Для риккетсиозов типичны лихорадка, слабость, увеличение лимфоузлов, а иногда сыпь и покраснение в месте укуса

Любовь Станкевичкандидат медицинских наук

«Человек может заболеть, даже если не помнит самого укуса. Это связано с тем, что клещ вводит обезболивающие вещества, а иногда успевает напитаться и отпасть до того, как его обнаружат. Поэтому после прогулки на природе или поездки в регион, где фиксируются случаи клещевых инфекций, в течение ближайших недель стоит сохранять настороженность», — посоветовала врач.

Материалы по теме:
Елочные клещи напугали россиян. Что скрывается в новогодних деревьях?
23 декабря 2025
Россиян пугают клещами-«мутантами». Они в три раза больше и способны преследовать жертву. Что о них еще известно?
27 марта 2026

По словам эксперта, после укуса тактика не заканчивается на том, чтобы просто снять клеща. Она отметила, что его лучше как можно быстрее передать на комплексное исследование в лабораторию, а дальше следить за самочувствием, температурой и изменениями на коже.

«В этот период важны и общий анализ крови, и наблюдение за тем, не появляются ли характерные симптомы. Если температура держится, нарастает слабость, появляется ломота, увеличиваются лимфоузлы или меняется кожа в месте укуса, нужно как можно раньше обращаться к врачу и сообщать, когда и где мог произойти укус», — заявила она.

Бытует мнение, что погибнуть можно только от энцефалита, а все остальные клещевые инфекции успешно лечатся, но это далеко не так. В отдельных случаях эти инфекции могут принимать жизнеугрожающие формы. Надежно различить их только по симптомам нельзя — нужна точная лабораторная диагностика с помощью ПЦР-тестирования клеща на максимально возможное количество инфекций

Любовь Станкевичкандидат медицинских наук

Станкевич сообщила, что если в клеще обнаружена инфекция, то необходимо немедленно обратиться к врачу, чтобы в ближайшие часы провести специфическую иммунопрофилактику.

«Главная ошибка после укуса — успокоиться слишком рано. При своевременном обращении к врачу шансов на успешное излечение больше, чем при поздней постановке диагноза. Поэтому после укуса лучше не ждать выраженной клинической картины, а как можно раньше обратиться в лабораторию за диагностикой», — заключила врач.

Ранее врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев заявил, что при проблемах в работе иммунитета в ресницах человека могут размножаться клещи.

    Последние новости

    Путин назвал полет Гагарина в космос осуществлением мечты человечества

    В США обеспокоились превосходством России в производстве БПЛА

    Благодатный огонь привезли в главный храм Крыма

    Глава «Роскосмоса» поздравил соотечественников с Пасхой

    Россияне возложили цветы к памятнику Гагарину в Буэнос-Айресе

    В России оценили финансовые последствия выхода США из ВОЗ

    Спасшей десятки человек гигантской крысе-саперу поставили памятник

    «Локомотив» вырвал ничью у махачкалинского «Динамо» в матче РПЛ

    Трамп пригрозил Китаю пошлинами в случае помощи Ирану

    Путин заявил о работе космического потенциала России на суверенитет и безопасность

    Все новости
