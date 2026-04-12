Россиян предостерегли от главной ошибки после укуса клеща

Врач Станкевич: Клещевые инфекции не всегда дают яркую картину сразу после укуса

Клещевые инфекции не всегда дают яркую картину в первый день после укуса, но это не делает их менее опасными, предостерегла кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич. О главной ошибке россиян специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«После укуса клеща люди чаще всего ждут либо высокой температуры, либо заметного кольца на коже. Если этого не происходит, многие успокаиваются. Между тем в первые дни клещевые инфекции нередко начинаются как обычное недомогание, и именно в этот момент проще всего потерять время», — рассказала Станкевич.

Врач отметила, что клещи опасны не только вирусным энцефалитом, но и бактериальными инфекциями: прежде всего, боррелиоз, риккетсиозы и анаплазмоз, которые встречаются значительно чаще. Поэтому после укуса не стоит думать только об энцефалите, ведь один и тот же клещ может быть носителем сразу нескольких инфекций, и такие микст-инфекции обычно протекают тяжелее, сообщила собеседница «Ленты.ру».

Станкевич объяснила, что в первые дни после укуса нельзя игнорировать повышение температуры, озноб, слабость, головную боль, ломоту в мышцах и суставах, увеличение лимфоузлов, сыпь и любые необычные изменения на коже.

Для боррелиоза более характерно кольцевидное покраснение в месте укуса, хотя оно бывает не всегда. Анаплазмоз чаще дает выраженную интоксикацию — высокую температуру, слабость, мышечную и суставную боль, тошноту, иногда кашель и боль в горле. Для риккетсиозов типичны лихорадка, слабость, увеличение лимфоузлов, а иногда сыпь и покраснение в месте укуса Любовь Станкевич кандидат медицинских наук

«Человек может заболеть, даже если не помнит самого укуса. Это связано с тем, что клещ вводит обезболивающие вещества, а иногда успевает напитаться и отпасть до того, как его обнаружат. Поэтому после прогулки на природе или поездки в регион, где фиксируются случаи клещевых инфекций, в течение ближайших недель стоит сохранять настороженность», — посоветовала врач.

По словам эксперта, после укуса тактика не заканчивается на том, чтобы просто снять клеща. Она отметила, что его лучше как можно быстрее передать на комплексное исследование в лабораторию, а дальше следить за самочувствием, температурой и изменениями на коже.

«В этот период важны и общий анализ крови, и наблюдение за тем, не появляются ли характерные симптомы. Если температура держится, нарастает слабость, появляется ломота, увеличиваются лимфоузлы или меняется кожа в месте укуса, нужно как можно раньше обращаться к врачу и сообщать, когда и где мог произойти укус», — заявила она.

Бытует мнение, что погибнуть можно только от энцефалита, а все остальные клещевые инфекции успешно лечатся, но это далеко не так. В отдельных случаях эти инфекции могут принимать жизнеугрожающие формы. Надежно различить их только по симптомам нельзя — нужна точная лабораторная диагностика с помощью ПЦР-тестирования клеща на максимально возможное количество инфекций Любовь Станкевич кандидат медицинских наук

Станкевич сообщила, что если в клеще обнаружена инфекция, то необходимо немедленно обратиться к врачу, чтобы в ближайшие часы провести специфическую иммунопрофилактику.

«Главная ошибка после укуса — успокоиться слишком рано. При своевременном обращении к врачу шансов на успешное излечение больше, чем при поздней постановке диагноза. Поэтому после укуса лучше не ждать выраженной клинической картины, а как можно раньше обратиться в лабораторию за диагностикой», — заключила врач.

Ранее врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев заявил, что при проблемах в работе иммунитета в ресницах человека могут размножаться клещи.