Россиянам посоветовали воздержаться от одной пасхальной традиции

Специалист по этикету Богачева: Стоит воздержаться от рассылки картинок на Пасху

Специалист по этикету Екатерина Богачева призвала россиян воздержаться от рассылки картинок на Пасху в социальных сетях или мессенджерах. Почему стоит отказаться от этой пасхальной традиции, она рассказала изданию «Говорит Москва».

«С точки зрения правил этикета это не совсем верно, потому что, как правило, пользователи просто отправляют картинку, но не добавляют ничего личного. И вот с точки зрения этикета подобные сообщения — это спам», — подчеркнула Богачева.

Специалист посоветовала поздравлять родных с Пасхой лично и подбирать правильные слова для каждого индивидуально. Это позволит близким почувствовать тепло человеческого общения. Если же возможности встретиться лицом к лицу в этот день нет, по ее мнению, стоит поздравить по телефону или записать видео.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных верующих и всех граждан страны с праздником Пасхи. Он отметил, что этот праздник приносит миллионам людей искреннюю радость, укрепляет веру в силу жизни и торжество любви, добра и справедливости. По словам главы государства, он также объединяет людей вокруг многовековых традиций и общих духовных и нравственных ценностей.

