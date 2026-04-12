11:47, 12 апреля 2026

Россиянам посоветовали воздержаться от одной пасхальной традиции

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Специалист по этикету Екатерина Богачева призвала россиян воздержаться от рассылки картинок на Пасху в социальных сетях или мессенджерах. Почему стоит отказаться от этой пасхальной традиции, она рассказала изданию «Говорит Москва».

«С точки зрения правил этикета это не совсем верно, потому что, как правило, пользователи просто отправляют картинку, но не добавляют ничего личного. И вот с точки зрения этикета подобные сообщения — это спам», — подчеркнула Богачева.

Специалист посоветовала поздравлять родных с Пасхой лично и подбирать правильные слова для каждого индивидуально. Это позволит близким почувствовать тепло человеческого общения. Если же возможности встретиться лицом к лицу в этот день нет, по ее мнению, стоит поздравить по телефону или записать видео.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных верующих и всех граждан страны с праздником Пасхи. Он отметил, что этот праздник приносит миллионам людей искреннюю радость, укрепляет веру в силу жизни и торжество любви, добра и справедливости. По словам главы государства, он также объединяет людей вокруг многовековых традиций и общих духовных и нравственных ценностей.

    Последние новости

    Риелторы нашли способ избежать обмана по «схеме Долиной»

    Россиянам рассказали о последствиях за жарку шашлыков на балконе

    Россиянам посоветовали воздержаться от одной пасхальной традиции

    Лукашенко назвал главное завоевание белорусов

    Крупнейший производитель напитков зарегистрировал в России товарный знак

    Гастроэнтеролог назвала вызывающий повышенное газообразование популярный завтрак

    В США заявили о потере всех главных партнеров после атаки на Иран

    Ирине Шейк простили долги в России

    Орбан ответил на вопрос о сроках открытия Украиной нефтепровода «Дружба»

    У Махачева в Италии украли подарок от Кварацхелии

    Все новости
