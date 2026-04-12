Российский стоматолог потерял в желудке девятилетней девочки иглу

Стоматолог в Карелии потерял в желудке 9-летней девочки иглу

Российский стоматолог во время приема потерял иглу в желудке девятилетней девочки в Карелии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Бабушка ребенка рассказала, что 9 апреля Ира посетила вместе с матерью стоматологию «Космо» в Петрозаводске. Вскоре после приема с ними связались из клиники вновь и попросили вернуться. Хирург объяснил, что не смог найти стоматологический файл (иглу), и направил девочку на рентген.

В больнице выяснилось, что предмет находится в желудке, однако эндоскопическая операция не дала результатов. Инструмент провалился в кишечник, Ира начала испытывать боли. Клизмы также оказались безуспешны, а после повторного рентгена стало видно, что игла уже в толстом кишечнике. Предполагалось, что ребенку предстоит пройти через еще одну операцию, но спустя пару дней потерянная вещь вышла сама.

Стоматолог и клиника не принесли извинения семье. Прокуратура начала проверку.

