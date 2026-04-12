Самая красивая женщина в мире в обнажающем тело наряде снялась для бренда

Супермодель Белла Хадид в откровенном наряде снялась для бренда Orebella

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид в откровенном наряде снялась для собственного бренда Orebella. Кадры с фотосессии она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, предстала перед камерой в серебристом мини-платье. Оно было оформлено обнажающими тело вырезами, кружевами и пайетками.

В описании к посту звезда подиумов отметила, что съемка приурочена к запуску нового продукта ее марки. Так, оказалось, что в ближайшее время в продажу поступит парфюмерный спрей для тела и волос.

В марте Белла Хадид в откровенном наряде продефилировала на показе люксового бренда Saint Laurent и вызвала ажиотаж в сети. Супермодель вышла на подиум в кружевной юбке и прозрачном боди без бюстгальтера.

