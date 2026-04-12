Россиянам назвали новые сроки передачи показаний счетчиков

Свищев: Показания по счетчику обязали передавать с 20 по 25 число ежемесячно

В России ввели четкие сроки передачи показаний счетчиков за воду. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев, пишет РИА Новости.

Он отметил, что с 1 апреля во многих российских регионах установлены четкие временные рамки для передачи показаний индивидуальных приборов учета воды. Теперь информацию обязательно нужно отправлять в так называемое «окно» — 20-го по 25-е число каждого месяца, назвал политик сроки.

Как указал депутат, передавать данные можно через портал «Госуслуги» , а также личный кабинет на сайте управляющей компании.

