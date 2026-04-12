18:31, 12 апреля 2026

Спасшей десятки человек гигантской крысе-саперу поставили памятник

Олег Парамонов
Фото: Carola Frentzen / picture alliance via Getty Images

В камбоджийском городе Сиемреап поставили первый в мире памятник крысе-саперу, спасшей десятки человек. Об этом сообщает BBC News.

Каменную статую гигантской хомяковой крысы по имени Магава высекли из местного камня и открыли в Международный день просвещения о минной опасности. Магава с 2016 года искал мины в Камбодже и за пять лет карьеры нашел более 100 мин. В сумме ему удалось очистить более 141 тысячи квадратных метров земли.

В Камбодже более миллиона человек по-прежнему живут и работают на территориях, где встречаются мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Крысы идеально справляются с их поиском: у них отличный нюх, помогающий учуять взрывчатку, и небольшой вес, которого недостаточно, чтобы привести мину в действие.

Ранее сообщалось, что гигантских хомяковых крыс научили искать выживших в зонах стихийных бедствий. На их спинах закрепляют небольшие рюкзаки с видеокамерой, микрофоном и датчиком, позволяющим отследить местоположение. Когда они находят человека, то нажимают кнопку на жилете, подающую сигнал спасателям.

