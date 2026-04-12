12:51, 12 апреля 2026Мир

Стало известно о новой угрозе со стороны НАТО у границ России

Сотрудник ИМЭМО РАН Климов: НАТО развертывает ударные вооружения у границ России
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Василий Климов предупредил о новой угрозе со стороны НАТО у границ России. Об этом он рассказал в интервью Ura.ru.

Специалист заявил, что НАТО форсированно и масштабно развертывает ударные вооружения на восточном фланге. По его оценке, это является для России большей проблемой, чем милитаризация отдельных европейских стран.

«Для России угроза исходит не столько от отдельных государств, сколько от совокупного, форсированного и масштабного увеличения военного потенциала НАТО — прежде всего на восточном фланге альянса, то есть непосредственно у линии соприкосновения», — полагает Климов.

Особое внимание он обратил на опасность размещения систем ПВО/ПРО и ударных вооружений в непосредственной близости от российских границ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил об увеличении ядерного арсенала Пятой республики. В свою очередь, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что ядерный план президента Франции Эммануэля Макрона является частью войны против России.

