Стало известно о неизменности статуса Ормузского пролива

CNN: Статус Ормузского пролива не изменится до обретения общих рамок переговоров

Статус Ормузского пролива останется неизменным до тех пор, пока Иран и США не договорятся об «общих рамках» для переговоров, передает американский телеканал CNN.

Источник телеканала в иранских службах безопасности рассказал, что требования США в отношении судоходного маршрута чрезмерны и мешают достижению общей основы для переговоров. Он указал, что пролив останется закрытым до тех пор, пока Вашингтон не пересмотрит свою позицию в пользу более реалистичного подхода.

Ранее Financial Times (FT) со ссылкой на переговорщиков писало, что переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за Ормузского пролива.