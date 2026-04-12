07:44, 12 апреля 2026Спорт

Тактаров назвал США трудовым лагерем

Актер и экс-боец смешанного стиля Олег Тактаров назвал США трудовым лагерем
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Бывший боец смешанного стиля и актер Олег Тактаров резко раскритиковал американский образ жизни. Его слова приводит Sport24.

Тактаров назвал Штаты «трудовым лагерем с усиленной гормоносодержащей едой». Он подчеркнул, что не рассматривает переезд за границу без серьезного рабочего предложения — такого, как роль в крупном сериале.

Тактаров отметил комфорт и душевность жизни в России, куда он привез знания из Америки, включая опыт выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и голливудского кино. По его словам, первоначальный восторг от США угас, и теперь он предпочитает оставаться дома, изучая другие языки вместо возвращения в Штаты.

Тактаров жил в США с 1994 по 2005 год. Он первый россиянин, выигравший турнир UFC. В финале UFC 6 в 1995 году он одолел Дэвида Эббота.

    Последние новости

    В Мексике пропала 17-летняяя россиянка. В похищении девушки заподозрили работорговцев

    В Москве возобновили аренду самокатов и велосипедов

    В Венгрии прокомментировали слухи о якобы вмешательстве России

    Взявшим кредит на мошенников россиянам дали пошаговую инструкцию

    Тактаров назвал США трудовым лагерем

    Американский профессор сделал предупреждение о поставках оружия Украине

    Названы способы заметить у питомца весеннюю аллергию

    В РПЦ предостерегли россиян в отношении одной пасхальной традиции

    Россиянам назвали новые сроки передачи показаний счетчиков

    Названы повышающие риск возникновения аллергических реакций ошибки при уборке

    Все новости
