Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:09, 12 апреля 2026

Уиткофф и Кушнер уехали из Исламабада после переговоров с Ираном

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Члены делегации США уехали из Исламабада после переговоров с Ираном, сообщила в соцсети X журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на чиновников.

«Никто из делегации США не остался в Пакистане после переговоров с Ираном. Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и техническая команда покинули Исламабад», — написала она.

Ранее журналист турецкого издания Habertürk Четинер Четин сообщил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи едва не подрались во время переговоров в Исламабаде. Он также призвал никогда не угрожать иранцам.

Переговоры между США и Ираном прошли в субботу, 11 апреля. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская делегация возвращается на родину, не достигнув сделки с Исламской Республикой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok