Уиткофф и Кушнер уехали из Исламабада после переговоров с Ираном

Члены делегации США уехали из Исламабада после переговоров с Ираном, сообщила в соцсети X журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на чиновников.

«Никто из делегации США не остался в Пакистане после переговоров с Ираном. Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и техническая команда покинули Исламабад», — написала она.

Ранее журналист турецкого издания Habertürk Четинер Четин сообщил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи едва не подрались во время переговоров в Исламабаде. Он также призвал никогда не угрожать иранцам.

Переговоры между США и Ираном прошли в субботу, 11 апреля. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская делегация возвращается на родину, не достигнув сделки с Исламской Республикой.