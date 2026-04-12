Бывший СССР
20:10, 12 апреля 2026

Украинские войска ударили по Херсонской области во время перемирия

Сальдо: ВСУ ударили по Херсонской области, нарушив перемирие
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Херсонской области во время действия пасхального перемирия. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Сегодня в 4 часа утра враг вероломно обстрелял здание сельской администрации в Старой Збурьевке и частный дом в Железном Порту Голопристанского округа. Строения получили повреждения, но обошлось без жертв», — рассказал чиновник.

По его словам, до вступления в силу перемирия в результате ударов со стороны ВСУ в регионе пострадали шесть человек.

Ранее Сальдо заявил, что власти Украины лгут об отсутствии денег в государственном бюджете ради помощи со стороны Евросоюза.

