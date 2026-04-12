Украинские войска ударили по Херсонской области во время перемирия

Сальдо: ВСУ ударили по Херсонской области, нарушив перемирие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Херсонской области во время действия пасхального перемирия. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Сегодня в 4 часа утра враг вероломно обстрелял здание сельской администрации в Старой Збурьевке и частный дом в Железном Порту Голопристанского округа. Строения получили повреждения, но обошлось без жертв», — рассказал чиновник.

По его словам, до вступления в силу перемирия в результате ударов со стороны ВСУ в регионе пострадали шесть человек.

