Украинские войска ударили по Херсонской области во время перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Херсонской области во время действия пасхального перемирия. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.
«Сегодня в 4 часа утра враг вероломно обстрелял здание сельской администрации в Старой Збурьевке и частный дом в Железном Порту Голопристанского округа. Строения получили повреждения, но обошлось без жертв», — рассказал чиновник.
По его словам, до вступления в силу перемирия в результате ударов со стороны ВСУ в регионе пострадали шесть человек.
Ранее Сальдо заявил, что власти Украины лгут об отсутствии денег в государственном бюджете ради помощи со стороны Евросоюза.