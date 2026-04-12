21:24, 12 апреля 2026Мир

В Британии рассказали об «унижении» из-за российских танкеров

Меркурис: Инцидент с танкерами РФ показал несостоятельность флота Британии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Инцидент с российскими танкерами вблизи Великобритании показал несостоятельность королевского флота. Об этом рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, Россия в сравнении с Европой ощущает себя намного увереннее. Он напомнил, что Британия, несмотря на громкие заявления, оказалась не в состоянии противостоять российскому флоту, и британское правительство «тихо отказалось» от планов задерживать танкеры РФ.

«Британцы были раздражены и даже унижены тем, что танкеры с российской нефтью проходят вблизи британских вод под охраной российского флота. В действительности, сталкиваясь с реальной военной мощью России, в Лондоне понимают, что серьезно, даже подавляюще уступают. Это стало для многих там тяжелым осознанием», — сказал эксперт.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил войскам задерживать суда теневого флота России в территориальных водах королевства.

